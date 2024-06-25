В МИД РФ прокомментировали слова Подоляка об ударе по Крыму

Слова советника офиса президента Украины Михаила Подоляка о Крыме как о военной цели являются «стопроцентной калькой» с немецко-нацистской концепции зачистки полуострова. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что Михаил Подоляк ранее заявил, что в Крыму нет и не может быть «никаких пляжей, туристических зон и признаков мирной жизни», назвав весь полуостров военной целью.

«Стопроцентная калька с немецко-нацисткой концепции зачистки Крыма времен Второй Мировой войны. Сегодня добавили американское оружие, методологию современного международного терроризма, а начинка осталась прежняя – нацизм», - констатировала Мария Захарова.



Напомним, что 23 июня Украина нанесла удар американскими ATACMS по Севастополю. По городу ударили пять ракет с кассетными боевыми частями. Они были уничтожены ПВО, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. Жертвами атаки стали четыре человека, включая двоих детей, более 150 человек пострадали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (Террористический акт).