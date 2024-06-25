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«Калька с нацистской концепции»: Захарова прокомментировала заявление Киева о Крыме

Слова советника офиса президента Украины Михаила Подоляка о Крыме как о военной цели являются «стопроцентной калькой» с немецко-нацистской концепции зачистки полуострова. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В МИД РФ прокомментировали слова Подоляка об ударе по Крыму
© globallookpress.com

Она напомнила, что Михаил Подоляк ранее заявил, что в Крыму нет и не может быть «никаких пляжей, туристических зон и признаков мирной жизни», назвав весь полуостров военной целью.

«Стопроцентная калька с немецко-нацисткой концепции зачистки Крыма времен Второй Мировой войны. Сегодня добавили американское оружие, методологию современного международного терроризма, а начинка осталась прежняя – нацизм», - констатировала Мария Захарова.

Напомним, что 23 июня Украина нанесла удар американскими ATACMS по Севастополю. По городу ударили пять ракет с кассетными боевыми частями. Они были уничтожены ПВО, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. Жертвами атаки стали четыре человека, включая двоих детей, более 150 человек пострадали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (Террористический акт).

Политика
Михаил Подоляк
Мария Захарова
МИД России