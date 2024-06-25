В Крыму ответили на угрозы Украины мирной жизни на полуострове

Вменяемый человек не может желать зла всем живущим на Крымском полуострове, заявила сенатор от республики Ольга Ковитиди в разговоре с «Абзацем». Lenta.ru

Так она прокомментировала высказывание советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, после террористического удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пляжу Севастополя, заявившего, что мирной жизни в Крыму быть не должно. «На территории полуострова живет много национальностей, в том числе и этнические украинцы, и они были на этом пляже. Вменяемый человек не может желать зла всем живущим в Крыму. Украину надо спасать от таких опасных людей», — сказала сенатор. Газета.Ru

24 июня Подоляк заявил, что мирной жизни в Крыму быть не должно, как и пляжей, и туристических зон. Он назвал полуостров «большим военным лагерем и складом с сотнями прямых военных целей». Деловая газета «Взгляд»