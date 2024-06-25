Визит президента России Владимира Путина в Северную Корею может нанести ущерб Западу. Об этом написала Asia Times (АТ). Газета.Ru

В публикации газеты говорится, что президент России открыл геополитический фланг, который может «ударить» по Западу и заставить его «признать российскими территориальные приобретения на Украине, а также украинский нейтралитет». RT на русском

По мнению журналистов издания, проигрыш украинской стороны в конфликте с Россией нанесет серьезный удар по Соединенным Штатам. «Неудача Украины может подорвать американскую гегемонию даже в большей степени, чем непрекращающиеся конфликты в Афганистане и Ираке», — считают авторы. Обозреватели добавили, что союзники США не питают иллюзий на этот счет. Lenta.ru