В Крыму ответили на угрозы Украины мирной жизни на полуострове

Вменяемый человек не может желать зла всем живущим на Крымском полуострове, заявила сенатор от республики Ольга Ковитиди в разговоре с «Абзацем».

Таким образом она ответила на высказывание советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, который после террористического удара украинских войск по Севастополю заявил, что мирной жизни в Крыму быть не должно.

По словам сенатора, во всей России хотят, чтобы на Украине наступила мирная жизнь. Нормальный и адекватный человек не может высказывать таких пожеланий, как это сделал Подоляк, подчеркнула Ковитиди.

«Хотя бы по той причине, что на территории полуострова живет очень много национальностей, в том числе и этнические украинцы, и они были на этом пляже, куда прилетела ракета. Вменяемый человек не может желать зла всем живущим в Крыму. Украину надо спасать от таких опасных людей», — заявила сенатор.



Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что угроза Подоляка не останется без ответа. Он подчеркнул, что к ответу также будут призваны те, кто виновен в атаках на полуостров.