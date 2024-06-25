Медведев прокомментировал новые санкции против РФ

Россия переживет новые санкции, но не забудет, не простит и не оставит без ответа попытку причинить вред ее народу. Об этом в своем англоязычном Telegram-канале написал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Мы переживем эти новые санкции. Но мы не простим и не забудем, у нас хорошая память. Мы не оставим без ответа намерение причинить вред нашему народу. За это придется заплатить!" - подчеркнул политик в своей записи.



Аналогичный пост он опубликовал и в Х (ранее Twitter).

Как отмечает Медведев, санкции из нового пакета - кроме, разве что, мер против детского лагеря "Артек" - "и перечислять скучно": европейские политики "работают глупо и без творческого подхода, раз за разом лишь повторяясь", жертвуя интересами собственных государств и народов. При этом, добавил он, России такие рестрикции "вредят куда меньше, чем гражданам и компаниям ЕС".

По словам зампреда СБ РФ, ущерб Европы составил к концу прошлого года $1,5 трлн, при этом энергетика региона попала в зависимость от экспортеров США. В то же время Россия переориентировалась на рынки Азии и восстановила недополученные доходы.

"Именно поэтому в Европе одной рукой приходится одобрять пакеты новых санкций, а другой продолжать покупать российский газ: это их единственный спасательный круг", - отмечает Медведев. "Собственная рубашка ближе к телу, - делает вывод он. - Тем не менее рубашка изнашивается. <…> Так что 14-й пакет санкций не достигнет цели, а станет очередным актом враждебности".



14-й пакет санкций ЕС был принят 24 июня.