В Кремле рассказали о подавших заявки в БРИКС странах

Всего более 30 стран подали заявки на присоединение к группе БРИКС, в том числе Таиланд и Малайзия. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

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«Число стран, желающих в той или иной форме присоединиться к работе БРИКС, постоянно растет», — сказал он, добавив, что совсем недавно две азиатские страны — Малайзия и Таиланд — заявили о своем желании стать частью объединения.



17 июня глава международного комитета партии «Пыа Тай» («Для тайцев») Налини Тависин заявила, что Таиланд готов в ближайшее время присоединиться к БРИКС и развивать отношения со странами-членами группы.

18 июня премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим также выразил желание стать частью постепенно расширяющегося объединения БРИКС.