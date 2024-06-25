Глава Дагестана дал поручение на фоне теракта в Махачкале

Глава Дагестана Сергей Меликов поручил провести ревизию личных дел всех, кто занимает руководящие должности в Дагестане. ТАСС

«Я дал поручение на ревизию личных дел всех, кто занимает руководящие посты в республике, в том числе и депутатов», — сказал Меликов. Он также сообщил, что правоохранительные органы выяснят, как формируются спящие ячейки боевиков и кто их финансирует. Ura.Ru

Он подчеркнул, что данный шаг — пример взаимодействия между органами власти, что является важной частью противодействия терроризму и экстремизму. RT на русском