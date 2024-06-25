Песков прокомментировал план советников Трампа по Украине

План советников кандидата в президенты США и экс-главы Белого дома Дональда Трампа по приведению Украины к мирным переговорам должен учитывать ситуацию на фронте. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

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«Ценность любого плана заключается в нюансах и принятии во внимание реального положения дел на месте. Мы не знаем, о каком именно плане идет речь, или что в нем излагается», — отметил он.



Ранее стало известно, что бывшие ответственные секретари в Совете нацбезопасности США при Трампе Кит Келлог и Фред Флейц представили план, согласно которому Киев получит больше американского оружия только если вступит в переговоры