Выдвинутая Россией мирная инициатива способна остановить конфликт на Украине и перевести его разрешение в дипломатическое русло. Это подчеркнул в своем приветствии участникам X Примаковских чтений президент РФ Владимир Путин, его обращение зачитал помощник главы государства Юрий Ушаков.

Путин выразил уверенность в том, что во время чтений должное внимание будет уделено российскому "предложению по мирному разрешению украинского кризиса".