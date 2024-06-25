Выдвинутая Россией мирная инициатива способна остановить конфликт на Украине и перевести его разрешение в дипломатическое русло. Это подчеркнул в своем приветствии участникам X Примаковских чтений президент РФ Владимир Путин, его обращение зачитал помощник главы государства Юрий Ушаков.
Путин выразил уверенность в том, что во время чтений должное внимание будет уделено российскому "предложению по мирному разрешению украинского кризиса".
"Рассчитываю, что в отличие от многих западных политиков, не пожелавших даже вникнуть в суть выдвинутой нами инициативы, участники форума подойдут к ее рассмотрению вдумчиво и рационально, смогут увидеть, что она реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию", - подчеркнул президент РФ.