В МИД раскрыли условие для визита Ким Чен Ына в Россию

Замглавы российского МИД Андрей Руденко заявил в интервью РИА Новости, что визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию состоится, когда «сложатся все необходимые условия» и будет наработана база для подписания документов.

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При этом дипломат подчеркнул, что приглашение посетить Россию у лидера КНДР имеется.

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Ранее президент России Владимир Путин направил телеграмму главе КНДР Ким Чен Ыну за приём и гостеприимство во время визита в страну.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал результативными поездки Путина в КНДР и Вьетнам.