То, как секретариат ООН отреагировал на удар Украины американскими ракетами по Севастополю, показывает, что этот орган ведет политику двойных стандартов, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление постоянного представителя России при международной организации Василия Небензи.

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По его словам, неудивителен тот факт, что произошедшая трагедия замалчивается западными СМИ. Дипломат назвал несомненным тот факт, что США были непосредственно вовлечены в эту атаку.

Лавров заявил о причастности США к теракту в Севастополе

Ранее заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю является подлым и гнусным терактом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».