Постпред России при ООН Василий Небензя выразил мнение, что реакция секретариата всемирной организации на теракт Украины в Севастополе говорит об их двойных стандартах.

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По его словам, Москву не удивляет, что западные СМИ замалчивают эту трагедию.

«Ещё большее сожаление вызывает отсутствие какой-либо значимой реакции со стороны секретариата ООН, который должен противостоять таким очевидным преступлениям и нарушениям международного права», — цитирует дипломата РИА Новости.



Небензя назвал условие мира на Украине

Также Небензя заявил, что теракт в Севастополе обсудят на следующем заседании СБ ООН по Украине.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что причастность США к теракту в Севастополе не подвергается сомнению.