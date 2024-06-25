На Украине продлили санкции против 390 физических лиц

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении санкций против 390 физических лиц, в том числе главы "Газпрома" Алексея Миллера, главы ВТБ Андрея Костина и бизнесмена Олега Дерипаски.

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Соответствующий указ опубликован на сайте Зеленского. Всего в санкционном списке значатся 390 физических лиц, в основном граждан РФ. Ограничения против каждого из них вводятся на десять лет.

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Поимо российских бизнесменов, санкции распространяются на политических деятелей, в том числе от ДНР и ЛНР. Среди них председатель Народного совета (парламента) ЛНР Денис Мирошниченко, а также бывший глава ЛНР Игорь Плотницкий.

Кроме того, в соответствии с указом продлеваются санкции против украинских бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

Для физических лиц предусмотрено около семи видов ограничительных мер, в основном это блокировка активов, прекращение торговых операций, остановка исполнения экономических и финансовых обязательств, запрет на участие в приватизации и аренде госимущества.