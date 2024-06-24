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Кадыров прокомментировал уголовное дело СБУ в отношении Вайханова

Кадыров прокомментировал уголовное дело СБУ в отношении Вайханова
© РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал уголовное дело, которое Служба безопасности Украины (СБУ) открыла в отношении руководителя Российского университета спецназа имени Владимира Путина в Чечне Байбетара Вайханова. Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.

В ответ на новость об уголовном деле Кадыров иронично сообщил о задержании нарушителя. Кроме того, глава Чечни призвал СБУ «срочно приехать».

«СБУ, срочно приезжайте! Я задержал этого негодника, он у меня! Срочно выдвигайтесь!», — заявил он.

Ранее Кадыров поблагодарил Евросоюз за санкции в отношении своей матери.

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