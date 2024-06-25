Кадыров пошутил по поводу уголовного дела СБУ против Вайханова

Глава Чечни Рамзан Кадыров шуткой отреагировал на информацию о возбуждении Службой безопасности Украины (СБУ) уголовного дела в отношении руководителя Российского университета спецназа имени Владимира Путина в Чечне Байбетара Вайханова. В своем Telegram-канале он написал, что «задержал» Вайханова и пригласил сотрудников СБУ прибыть в республику.

© Владимир Астапкович/РИА Новости

«СБУ ищет руководителя Российского университета спецназа имени В.В.Путина Байбетара Вайханова в связи с возбуждением на него уголовного дела. СБУ, срочно приезжайте! Я задержал этого негодника, он у меня! Срочно выдвигайтесь!», – написал Кадыров.



Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал санкции ЕС против матери «щедрым подарком»

24 июня СБУ в своем Telegram-канале сообщила об открытии уголовного дела в отношении Вайханова за «причастность к войне против Украины».

До этого Кадыров прокомментировал решение ЕС включить в санкционный список региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата-Хаджи Кадырова и его президента Аймани Кадырову. По словам чеченского лидера, «такой щедрый подарок» благотворительная организация получила за активную поддержку российских бойцов, принимающих участие в СВО.

Ранее Кадыров назвал численность участвующих в СВО бойцов из Чечни.