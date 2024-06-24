Путину передали послание от Эрдогана

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган намеревается провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Астане, рассказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, в начале июля в Казахстане пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества. Встреча лидеров может пройти на полях мероприятия. В повестку переговоров могут войти ситуация на Украине, а также строительство газового хаба в Турции.

«В ближайшие дни господин президент вероятно встретится с самим господином Путиным в Казахстане», — уточнил Фидан.



Министр заметил, что послание Эрдогана по поводу урегулирования украинского конфликта было доставлено Путину. По его словам, Анкара считает важным, чтобы президент России обнародовал условия поиска мирного решения конфликта.

Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что необходимость встречи сторон понимают и в Москве, и в Анкаре. Он добавил, что в случае участия Эрдогана в саммите, Россия обсудит с турецкой стороной возможность встречи на полях мероприятия.