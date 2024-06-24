Лавров рассказал о том, посетит ли Россия вторую конференцию по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о том, получила ли Россия приглашение на вторую конференцию по Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Лаврова, Россия пока не получала никаких сообщений о второй конференции. При этом дипломат добавил, что речь идет как о публичных сообщениях, так и о «подпольных переговорах».

«Говоря о планах, которые анонсируются, провести вторую конференцию в развитии, вот, этой сходки в Бюргенштоке, могу только (сказать — прим. ред.), что все формулировки, которые мы слышим, а мы слышим то, что говорят публично, никаких обращений к нам не было», — заявил Лавров.



Напомним, что первая конференция по Украине в Швейцарии состоялась 16 июня. Участие в ней подтвердили более 90 стран, при этом часть из них подписали совместное заявление по итогам встречи. Позже стало известно, что две страны попали в список подписавших по ошибке.