Лавров заявил о причастности США к теракту в Севастополе

Причастность США и Украины к теракту в Севастополе не подвергается сомнению, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. ТАСС

«Спасибо за соболезнования, которые вы высказали в связи со вчерашним терактом в Севастополе... Причастность Соединенных Штатов и их украинских подопечных нами не подвергается сомнению», — сказал Лавров в ходе переговоров в расширенном составе с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником. RT на русском

Министр Лавров прибыл с двухдневным официальным визитом в Белоруссию. Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, визит приурочен к 32-й годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами. Lenta.ru