Кадыров отреагировал на введение санкций против его матери

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил благодарность Евросоюзу за то, что альянс включил в санкционный список его мать Аймани Кадырову. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, внесение в санкционный список является «высокой оценкой» деятельности Аймани Кадыровой, а также признанием ее заслуг. Он также добавил, что его мать возглавляет благотворительный Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова (РОФ), который оказывает поддержку нуждающимся.

«Такой щедрый подарок в преддверии 20-й годовщины со дня образования РОФ она получила за активную поддержку наших бойцов, участвующих в Специальной военной операции на Украине. Я выражаю глубокую благодарность Евросоюзу за высокую оценку деятельности Аймани Несиевны и за такой приятный подарок. Ее включение в европейский санкционный список наряду с ранее введенными американскими санкциями является настоящим признанием ее заслуг в поддержке наших бойцов и их семей. <...> Для нас включение в эти санкции ни что иное, как признание наших заслуг в поддержке нашего государства, его политики и суверенитета», — написал он.



24 июня Евросоюз утвердил 14-й пакет санкций против России, в который вошли ограничения на транзит российского сжиженного природного газа, запрет на вещание в Евросоюзе ряда российских СМИ, а также ограничительные меры в отношении 116 россиян, среди которых есть и Аймани Кадырова.