Сенатор прокомментировал новый пакет антироссийских санкций

Сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков прокомментировал новый пакет европейских санкций в отношении России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, новые антироссийские санкции не приведут к какому-либо заметному результату, но показывают «полную беспомощность» Еврокомиссии. Он также добавил, что российские компании обязательно найдут способ избежать новых ограничений.

«Очередной пакет санкций демонстрирует полную беспомощность Европейской Комиссии, в 14-й раз ЕС пытается нанести России "сокрушительный" удар, а запас санкционных идей лишь сводится в основном к атаке против российских независимых СМИ и общественных деятелей», — считает Шендерюк-Жидков.



Напомним, что 24 июня Евросоюз утвердил 14-й пакет санкций против России, в который вошли ограничения в отношении 116 россиян, транзита российского сжиженного природного газа, а также запрет на вещание в Евросоюзе ряда российских СМИ.

Ранее новые санкции прокомментировали в российском МИД.