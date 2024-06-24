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Лавров прибыл в Минск с рабочим визитом

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Белоруссию. Борт главы российского внешнеполитического ведомства приземлился в аэропорту Минска, передает ТАСС.

Лавров прибыл в Минск с рабочим визитом
© РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что визит приурочен к 32-й годовщине установления дипломатических отношений между двумя государствами. По ее словам, запланирована встреча Лаврова с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, председателями Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания Натальей Кочановой и Игорем Сергеенко. Так же глава МИД РФ побеседует со своим белорусским коллегой Сергеем Алейником.

Кроме того, главы российской дипломатии возложит венок к монументу Победы и выступит в Академии управления при президенте Белоруссии.

Политика
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