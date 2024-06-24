Путин распорядился подписать с Таиландом договор о выдаче преступников

Президент РФ Владимир Путин распорядился подписать договор с Таиландом о выдаче преступников. Соответствующее распоряжение главы российского государства опубликовано.

"Принять предложение правительства РФ о подписании договора между РФ и Королевством Таиланд о выдаче. Поручить Минюсту России по достижении договоренности с таиландской стороной подписать от имени Российской Федерации указанный договор, разрешив вносить в его проект <...> изменения, не имеющие принципиального характера", - говорится в документе.



Таиландское правительство в марте 2023 года утвердило проект договора о выдаче, который призван способствовать сотрудничеству в борьбе с преступностью. Тогда же генеральные прокуроры России и Таиланда подписали программу сотрудничества двух ведомств на 2023-2024 годы.