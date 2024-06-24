Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал атаки в Севастополе и Дагестане бесчеловечными преступлениями, заявив, что за ними могут стоять одни и те же заказчики. Об этом сообщается в Telegram-канале Думы.

В воскресенье, 23 июня, Украина нанесла удар американскими ракетами ATACMS по Севастополю. Жертвами атаки стали четыре человека, включая двоих детей, более 150 человек пострадали.

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В тот же день в Дербенте и Махачкале террористы совершили нападения на православные храмы и синагоги. Жертвами атаки стали 15 сотрудников полиции и четверо гражданских, в том числе православный священник. Ранения получили 25 человек. Володин выразил соболезнования пострадавшим и близким погибших при атаках в Крыму и Дагестане.