Захарова объявила об ответных мерах на запрет доступа к российским СМИ в Европе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объявила, что Москва представит ответные меры на запрет доступа к трем российским СМИ на территории Евросоюза (ЕС). Ее слова приводит ТАСС.

«Москва разработала ответные меры, о которых будет объявлено в ближайшее время», — отметила Захарова. Дипломат также заявила, что надеяться на Брюссель в вопросах соблюдения норм международного права бесполезно.

Ранее Совет Евросоюза объявил, что в Европе запретят доступ к трем российским СМИ. Ограничения коснулись агентства РИА Новости, изданий «Известия» и «Российская газета». Сообщалось, что запрет начнет действовать с 25 июня.

До этого Захарова заявила, что ответ на ограничения работы российских СМИ за рубежом будет болезненным. Она подчеркнула, что ответные меры почувствуют на себе западные журналисты.