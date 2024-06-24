МИД России отреагировал на новый пакет санкций ЕС

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Евросоюз продолжает путь политической и экономической эскалации, сообщает ТАСС. Дипломат подчеркнул, что Россия ответит на 14-й пакет санкций ЕС.

24 июня Совет ЕС утвердил 14-й пакет санкций против России. Новые ограничительные меры затронули 116 человек и компаний. Санкции, среди прочего, коснулись транзита российского сжиженного природного газа (СПГ) через европейские порты. ЕС продолжит закупать СПГ из России, но ограничит его реэкспорт.

Грушко заявил, что новые санкции не станут большой проблемой для России. Он обратил внимание, что темпы роста экономики РФ составляют 3,5 процента, тогда как в ЕС этот показатель оценивается в 0,1 процента - «близко к статистической погрешности».

«Российская экономика не только справится, она уже справилась [с санкциями - прим. ред.]. <…> Смысл санкций заключался в том, чтобы удушить российскую экономику, подорвать единство общества. ЕС добился противоположного результата», - подчеркнул дипломат.



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Грушко добавил, что ЕС занимается политической, экономической и военной эскалацией, не задумываясь о последствиях. Замглавы МИД предупредил, что Россия примет такие ответные меры, которые «сочтет необходимыми».