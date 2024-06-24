В Совфеде сочли новые санкции ЕС «высосанными из пальца»

России даже не стоит на них отвечать.

Таким мнением в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделился первый зампред комитета верхней палаты парламента по международным делам Владимир Джабаров.

«Если ЕС считают, что нужно ограничивать торговлю российской нефтью, что же они покупают у нас и газ, и нефть? Причём газа сжиженного нашего покупают даже больше, чем у американцев. Если вы такие гордые и принципиальные, чего же покупаете сами российское? Что касается санкций, которые они вводят, 14-й пакет — это можно сбиться со счёта, с каждым пакетом у них всё хуже и хуже наборы. То есть им нечего даже нам предъявить. Они запретили пользование частными самолётами, но сколько людей в России ими пользуется? Даже тысяча человек не наберётся. Что они этим добьются? Да ничего. Европа, например, я сейчас даже не хочу туда ездить, что там делать? Смотреть, как они живут, пропагандируют ЛГБТ (признана экстремистской в РФ и запрещена), посмотреть на грязь в их городах? Вот Москва — показательная столица, чистенькая, ухоженная. Они уже не знают, что придумать, высасывают из пальца, вред нанесут, прежде всего, себе. Я бы даже не стал отвечать на это. Мне кажется, чем больше мы на это отвечаем, тем больше они думают, что наносят нам какой-то урон. Пусть считают, а мы поступаем так, как считаем нужным и дружим с теми, с кем хотим дружить, а не с лицемерами из Европы».



Ранее ЕС принял 14-й пакет антироссийских санкций. Он подразумевает ограничения на транзит сжиженного природного газа через европейские порты, а также запрет для своих компаний на перевозку россиян чартерными и частными авиарейсами.