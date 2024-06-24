В Кремле слышали о заявлениях президента Сербии Александра Вучича о возможной утечке на Украину оружия, проданного в страны НАТО, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, Москва будет разбираться с Белградом.

Мы видели и слышали эти заявления господина Вучича. Будем разбираться с этой темой в контактах с нашими сербскими друзьями, — сказал Песков.



Вучич накануне заявил, что Украина могла получить вооружение и боеприпасы, экспортированные Сербией. По его словам, эти поставки оцениваются в $800 млн (более 71 млрд рублей). Глава государства при этом отметил, что Белград не может оказывать военную помощь ни Москве, ни Киеву, однако вправе свободно торговать вооружением и не интересоваться, кому оно попало.

FT: Сербия экспортировала оружие, которое могло быть передано Украине

Ранее верховный представитель объединения по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что объединение разработало механизм, позволяющий обойти венгерское вето на закупки вооружений для Украины за счет доходов от замороженных российских активов. Он считает, что отклонивший предложение об использовании активов России Будапешт «не должен участвовать в принятии решения об [их] использовании».