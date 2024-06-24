Захарова задала ЕС вопрос по поводу новых санкций против России

Новый пакет санкций ЕС ставит вопрос о том, попали ли в него миллионы европейских потребителей газа из России. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Ранее Евросоюзом был принят 14-й пакет санкций против России. Он предполагает ограничения на транзит российского СПГ через европейские порты. Также стало известно, что ЕС будет и дальше осуществлять закупки российского СПГ, однако запретит его реэкспорт.

«Попали ли в него те, кто в ЕС потребляют российский газ? А это миллионы граждан», - поинтересовалась Мария Захарова, комментируя принятие новых санкций.



В S&P Global Commodity Insights ранее подсчитали, что доля поставок трубопроводного газа из России в ЕС в 2023 году сократилась до 13%. При этом импорт российского СПГ в ЕС в 2022 году составил 20,5 миллиарда кубометров, что на 30% больше, чем в 2021-м. В 2023 году поставки лишь незначительно снизились - до 19,8 миллиарда кубометров.