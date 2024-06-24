Песков ответил, может ли Россия вернуться к ситуации 90-х

В Кремле не ждут возвращения к ситуации 90-х годов в связи с нападением террористов в Дагестане. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Официальный представитель Кремля обратил внимание на то, что в настоящее время страна отличается от государства того времени. Песков отметил, что общество сейчас консолидировано.

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«Нет. Сейчас другая Россия, общество абсолютно консолидировано и подобные преступные террористические проявления, как то, которое мы видели в Дагестане вчера, не поддерживаются обществом ни в самой России, ни в Дагестане», - подчеркнул пресс-секретарь президента.



23 июня в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. В результате погибли 15 сотрудников правоохранительных органов, а также несколько гражданских, в том числе священник. В Дагестане объявлен траур. Также стало известно, правоохранители установили личности боевиков, причастных к терактам.