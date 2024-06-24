Кремль не планирует обращения Путина из-за терактов в Севастополе и Дагестане

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обращения Путина в связи с обстрелом Севастополя и вооруженным нападением в Дагестане пока что не планируется.

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«Нет, в настоящий момент - нет», - ответил он на соответствующий момент журналистам.



Ранее сообщалось, что в ходе украинского обстрела кассетными боеприпасами на пляже Севастополя погибло четыре человека, включая двух детей. Также пострадал 151 человек. Из этого количества госпитализация потребовалась 82 раненым. При этом уточнялось, что некоторых пострадавших могут перевезти в Москву.

При этом Пентагон, предоставивший украинским боевикам ракеты ATACMS для удара по Севастополю, комментировать произошедшее отказался.

Также сообщалось, что боевики, устроившие вооруженное нападение в Дагестане, атаковали, в том числе, и христианскую церковь. В ходе этого нападения погиб священник.