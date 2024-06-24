Песков: Россия не получила соболезнований от недружественных стран после терактов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин находится в постоянном контакте с силовым блоком и медиками в связи с террористическими актами в городах Дербенте и Махачкале.

"Планирует ли президент собрать совещание Совета безопасности? Глава государства находится на постоянной связи с силовым блоком, медиками, Минздравом, а также дает необходимые поручения. В эти дни работа будет продолжаться в постоянном режиме", - заявил Песков.



Он отметил, что телеграмм с соболезнованиями от представителей недружественных стран не поступало, также как и слов осуждения. 23 июня вечером в двух городах Дагестана произошла серия терактов.

В Дербенте и Махачкале боевики обстреляли два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Глава республики Сергей Меликов подписал указ о том, что 24, 25 и 26 июня объявляются в Дагестане днями траура.

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что контртеррористическая операция (КТО) в Махачкале и Дербенте завершена, правовой режим КТО отменен.