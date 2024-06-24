Песков заявил, что мирное предложение Путина по Украине пока в силе

Мирное предложение президента РФ Владимира Путина по Украине остается в силе и после атаки украинских вооруженных сил на Севастополь, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. ТАСС

Отвечая на вопрос журналистов, представитель Кремля напомнил, что президент, выступая на пресс-конференции в Ханое, сам обозначил временные рамки. Москва24

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что предложения по урегулированию конфликта на Украине будут меняться в зависимости от ситуации на земле. RT на русском