Песков назвал варварской ракетную атаку ВСУ на Крым

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал варварской украинскую ракетную атаку на Крым с применением американских ракет АТACMS.

«Мы видим абсолютно варварскую ракетную атаку в Крыму», — сказал он.



По его словам, в настоящий момент следственные органы, выполняют свою работу по факту данного нападения украинцев.

Отвечая на соответствующий вопрос, Песков отметил, что по итогам расследования уже можно будет сделать какие-то выводы по поводу того, являются ли ракетная атака в Крыму и теракт в Дагестане событиями из одного ряда.

Названа реакция Пентагона на обстрел Севастополя ракетами ATACMS

Ранее сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации введён в Севастополе, который подвергся атаке ВСУ.