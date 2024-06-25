В Кремле прокомментировали введенные против России санкции ЕС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Европейского союза утвердить в отношении РФ 14-й пакет санкций.

«Считаем ограничения незаконными, выступаем против. Убеждены, что это обоюдоострое оружие. Во многом ограничения бьют по интересам стран, которые их вводят. У нас есть опыт минимизации последствий таких ограничений, мы постоянно развиваем опыт и будем делать это дальше», — сказал представитель Кремля.



24 июня совет Европейского союза официально утвердил 14-й пакет санкций против России. Под ограничения попали 116 физических лиц и организаций РФ.

В рамках санкций компаниям Евросоюза запретили использовать систему передачи финансовых сообщений Банка России и совершать транзакции с организациями, которые ею пользуются. Кроме того, вводятся ограничения на использование инфраструктуры ЕС для реэкспорта СПГ из РФ.

Россия ответила на санкции ЕС тем, что расширила список представителей союза, которым запрещен въезд в страну.