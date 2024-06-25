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Антонов: реакция США на мирную инициативу Путина означает, что им не нужен мир на Украине

Американским политикам не нужен мир на Украине, их целью является стратегическое поражение России. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в интервью журналу Newsweek.

"Подчеркну, 14 июня президент России Владимир Путин предложил мирный план прекращения украинского конфликта. В ответ мы увидели лишь новые поставки оружия киевскому режиму, - сказал он. - Таким образом, реакция Вашингтона очевидна: местным политикам не нужен мир. Они сосредоточены только на войне с целью нанести стратегическое поражение России".

Антонов подчеркнул, что инициатива, озвученная российским лидером, "потребует колоссальных усилий и политической решимости".

"Ее реализация займет годы. Позиции по многим основным элементам еще предстоит определить и синхронизировать. Но работа должна начаться немедленно", - отметил посол.

14 июня российский лидер на встрече с руководством МИД высказался о крахе прежней системы евроатлантической безопасности и предложил выстроить ее новую архитектуру, учитывающую интересы всех государств континента.

В США высоко оценили предложенный Путиным мирный план по Украине

Также Путин назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Среди них - вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. Кроме того, Россия считает необходимыми отмену всех западных санкций против нее и установление внеблокового, безъядерного статуса Украины.

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