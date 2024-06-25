Американским политикам не нужен мир на Украине, их целью является стратегическое поражение России. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в интервью журналу Newsweek.

"Подчеркну, 14 июня президент России Владимир Путин предложил мирный план прекращения украинского конфликта. В ответ мы увидели лишь новые поставки оружия киевскому режиму, - сказал он. - Таким образом, реакция Вашингтона очевидна: местным политикам не нужен мир. Они сосредоточены только на войне с целью нанести стратегическое поражение России".



Антонов подчеркнул, что инициатива, озвученная российским лидером, "потребует колоссальных усилий и политической решимости".

"Ее реализация займет годы. Позиции по многим основным элементам еще предстоит определить и синхронизировать. Но работа должна начаться немедленно", - отметил посол.



14 июня российский лидер на встрече с руководством МИД высказался о крахе прежней системы евроатлантической безопасности и предложил выстроить ее новую архитектуру, учитывающую интересы всех государств континента.

В США высоко оценили предложенный Путиным мирный план по Украине

Также Путин назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Среди них - вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. Кроме того, Россия считает необходимыми отмену всех западных санкций против нее и установление внеблокового, безъядерного статуса Украины.