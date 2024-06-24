Спикер Совфеда Валентина Матвиенко прокомментировала произошедшие в Дагестане теракты. По ее словам, они являются провокацией, спланированной из-за границы. RT на русском

«Считаю, главный защитный механизм для нас состоит в четком осознании, что произошедшее не имеет никаких объективных предпосылок, чуждо нам и является абсолютно циничной провокацией. Тщательно спланированной из-за рубежа нашими врагами, профинансированной ими и рассчитанной именно на то, чтобы посеять раздор. В этом их план», - написала спикер Совфеда в Telegram-канале. ТАСС

Можно быть уверенными, что силовые органы, НАК в кратчайшие сроки зачистят экстремистские ячейки, завершат следственные действия и установят, кто является заказчиком произошедших терактов, заключила председатель Совета Федерации. Парламентская газета