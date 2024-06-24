Президент РФ Владимир Путин поручил провести анализ работы органов опеки. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Срок исполнения 1 декабря 2024 года. Ответственными назначены председатель правительства Михаил Мишустин и региональные власти.

Необходимо провести анализ практики «отобрания органами опеки и попечительства» детей у родителей, одного из родителей или иных лиц, на попечении которых находятся несовершеннолетние. При необходимости представить предложения «по совершенствованию деятельности органов опеки и попечительства», сказано в поручении.

Ранее кабмин поддержал инициативу о конфискации денег, ценностей и иного имущества, полученных за организацию незаконной миграции.