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Путин поручил провести анализ работы органов опеки

Президент РФ Владимир Путин поручил провести анализ работы органов опеки. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Путин поручил провести анализ работы органов опеки
© РИА Новости

Срок исполнения 1 декабря 2024 года. Ответственными назначены председатель правительства Михаил Мишустин и региональные власти.

Необходимо провести анализ практики «отобрания органами опеки и попечительства» детей у родителей, одного из родителей или иных лиц, на попечении которых находятся несовершеннолетние. При необходимости представить предложения «по совершенствованию деятельности органов опеки и попечительства», сказано в поручении.

Ранее кабмин поддержал инициативу о конфискации денег, ценностей и иного имущества, полученных за организацию незаконной миграции.

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Владимир Путин