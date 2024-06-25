Эксперт заявил, что визиты Путина в Азию разрушили планы Запада

Визиты президента РФ Владимира Путина в страны Азиатского региона - Китай, КНДР и Вьетнам - позволили нанести еще более разрушительный удар по планам коллективного Запада, стремящегося ввергнуть Россию в изоляцию на международной арене. Об этом корреспонденту ТАСС заявил заместитель директора Института мировой экономики и политики Академии общественных наук Китая, исполнительный директор Государственного аналитического центра глобальной стратегии Цзоу Чжибо.

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"Визиты Путина в Китай, КНДР и Вьетнам не только укрепили традиционные дружественные отношения между Россией и этими странами. В нынешней ситуации они еще более прорвали так называемую международную изоляцию РФ со стороны Запада", - подчеркнул он.



По словам эксперта, поездки российского лидера "демонстрируют решимость России развиваться на восток". Замдиректора института мировой экономики считает, что это "чрезвычайно важно для дальнейшего развития РФ".

Цзоу Чжибо отметил, что визит Путина в Китай еще больше укрепил китайско-российское всеобъемлющее стратегическое партнерство, продемонстрировал всему миру, что отношения КНР и России выдержали испытания в условиях сложной и изменчивой международной конъюнктуры. "С течением времени они [китайско-российские связи] становятся все более прочными. Более того, этот визит стимулировал их прагматичное и углубленное развитие", - уточнил он.

Для того чтобы более наглядно описать влияние, которое визит Путина оказал на отношения, поддерживаемые между Китаем и РФ, эксперт привел метафору. Ее суть - за этим событием было приятно не только наблюдать, но и прочувствовать его, "ощутить на вкус".

Визиты Путина в Китай, КНДР и Вьетнам

16-17 мая российский президент находился с государственным визитом в Китае, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры двух государств обсудили весь спектр российско-китайского сотрудничества, уделив особое внимание вопросам экономики. Они также приняли совместное заявление.

18-20 июня Путин посетил КНДР и Вьетнам. В ходе его визита в Пхеньян был заключен российско-корейский Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, в Ханое Россия и СРВ подписали 11 документов и приняли заявление "О дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружеских отношений".