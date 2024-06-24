В Госдуме назвали вероятных заказчиков теракта в Дагестане

За терактом в Дагестане могут стоять западные спецслужбы, считает член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. В разговоре с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что Запад ведет против России гибридную войну. По его мнению, террористические акты связаны с поражениями Вооруженных сил Украины в зоне СВО.

Нет никаких сомнений, что за этим стоят западные спецслужбы. Они ведут гибридную войну против России. Из-за поражений на фронтах усиливается террористическое направление против России, — высказался депутат.



Как считает Соболев, любой террористический акт на Северном Кавказе — это дело рук западных спецслужб. Он предположил, что за последними событиями могут стоять США, Великобритания или другие европейские страны. Депутат также допустил, что теракт был организован несколькими западными государствами.

Они пытаются раскачать ситуацию в России. Был массированный удар по Севастополю ракетами ATACMS. Это могут сделать только военнослужащие США на основе данных своей космической разведки и навигации. Тут нет никаких сомнений, — добавил парламентарий.



Ранее сообщалось, что террористы, устроившие нападения 23 июня в Дагестане, одновременно подожгли синагогу и церковь в Дербенте, в обоих зданиях начался пожар. Одновременно с этим боевики открыли огонь по полицейским. По предварительной информации, число жертв теракта составило 19 человек, 15 из них — правоохранители.