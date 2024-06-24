$87.96+2.5494.26+2.81
Войти в почту

Путин поблагодарил Ким Чен Ына за замечательный прием

Президент России Владимир Путин поблагодарил северокорейского лидера Ким Чен Ына за замечательный прием во время визита в КНДР. Телеграмма российского лидера с соответствующий содержанием размещена на сайте Кремля.

Путин поблагодарил Ким Чен Ына за замечательный прием
© РИА Новости
«Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, хотел бы выразить Вам самую искреннюю признательность за замечательный прием и сердечное гостеприимство, оказанные мне и российской делегации в ходе пребывания в Корейской Народно-Демократической Республике», — говорится в сообщении.

Российский лидер подчеркнул, что встреча ознаменовала вывод отношений между Москвой и Пхеньяном на беспрецедентно высокий уровень.

Политика
Чен Ким
Владимир Путин