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Посол России заявил о гибели псевдогуманной внешней политики США

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов Украины (ВСУ) по Севастополю говорит о гибели псевдогуманной внешней политики США, поскольку он был нанесен с использованием американского оружия и с разрешения властей.

Посол России заявил о гибели псевдогуманной внешней политики США
© пресс-служба Посольства России в США

Он указал на поставки боеприпасов для украинских военных, а также заявил об участии иностранных специалистов в подготовке ударов по территории России с использованием западного оружия.

«Все это свидетельствует о гибели псевдогуманной внешней политики Америки в кровавом болоте украинского кризиса. Оправдываться о прямой вовлеченности в конфликт на постсоветском пространстве русофобам становится практически невозможно», — подчеркнул Антонов.

Он выразил соболезнования жертвам ракетного удара по Севастополю и заключил, что ВСУ получат жесткий ответ на фронте и не только.

23 июня ВСУ запустили по Севастополю пять ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. При атаке со стороны Украины ранения получили более 120 человек, позднее губернатор города Михаил Развожаев заявил, что число раненых выросло до 151 человека. Пятерых спасти не удалось.

Политика
Анатолий Антонов
Михаил Развожаев