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Кадыров заявил о скором возмездии за удар по мирным жителям в Севастополе

Глава Чечни Рамзан Кадыров убежден, что скоро наступит возмездие за удар ракетами по мирным жителям в Севастополе.

Кадыров заявил о скором возмездии за удар по Севастополю
© РИА Новости
"Подобные террористические действия лишь подчеркивают их сущность как откровенно бандитского, трусливого и подлого формирования. Убежден, что возмездие за эти чудовищные преступления киевского режима наступит очень скоро", - написал он в Telegram-канале.

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Кадыров выразил соболезнования семьям и родственникам погибших в результате теракта.

"Вместо того чтобы показать себя на поле боя, они, как и всегда, предпочитают нещадно бомбить, проливать кровь невинных людей, при этом имея буквально под носом обширную линию фронта, где есть реальный противник, способный защититься, дать отпор", - отметил глава республики.

Политика
Рамзан Кадыров