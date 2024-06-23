Кадыров заявил о скором возмездии за удар по Севастополю

Глава Чечни Рамзан Кадыров убежден, что скоро наступит возмездие за удар ракетами по мирным жителям в Севастополе.

"Подобные террористические действия лишь подчеркивают их сущность как откровенно бандитского, трусливого и подлого формирования. Убежден, что возмездие за эти чудовищные преступления киевского режима наступит очень скоро", - написал он в Telegram-канале.



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