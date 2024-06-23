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Медведев назвал удар ВСУ по Севастополю подлым и гнусным терактом

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев приравнял американские власти к бандеровскому режиму и фанатикам-экстремистам.

Медведев опубликовал пост в Telegram-канале, прокомментировав удар ВСУ по Севастополю и теракт в Дербенте.

"Все случившееся не военные действия, а подлый и гнусный теракт против нашего народа, совершенный в православный праздник. Как и резня в Дагестане, которую устроили экстремисты. Поэтому теперь все они - американские власти, бандеровский режим и безумные фанатики - ничем для нас не отличаются", - указал заместитель председателя Совбеза.

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"Ублюдки из США поставляют ракеты с кассетным зарядом бандеровцам и помогают навести их на цель. Ублюдки в Киеве выбирают в качестве цели пляж с мирными людьми и нажимают на кнопку. И те, и другие сгорят в аду. Надеюсь, не только в сакральном огне, но еще раньше - в земном", - написал Медведев.
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