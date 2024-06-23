Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев приравнял американские власти к бандеровскому режиму и фанатикам-экстремистам.

Медведев опубликовал пост в Telegram-канале, прокомментировав удар ВСУ по Севастополю и теракт в Дербенте.

"Все случившееся не военные действия, а подлый и гнусный теракт против нашего народа, совершенный в православный праздник. Как и резня в Дагестане, которую устроили экстремисты. Поэтому теперь все они - американские власти, бандеровский режим и безумные фанатики - ничем для нас не отличаются", - указал заместитель председателя Совбеза.



Выросло число пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь