В России отреагировали на заявление Вьетнама после визита Путина о партнерстве с США

Необходимо привыкнуть существовать в мире реальных дел, а не устных заявлений, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на заявление главы МИД Вьетнама Буй Тхань Шон о стратегическом партнерстве с США на следующий день после визита президента России Владимира Путина.

Мы должны привыкнуть жить в мире реальных дел, а не в мире словесных заявлений деятелей той или иной страны



«Реальные дела как бы понятны, они все показывают. А то, что, маневрируя словами, люди пытаются немножко приукрасить события в другую сторону, я думаю, на это надо реагировать критически, но спокойно», — прокомментировал Карасин.



Ранее глава МИД Вьетнама Буй Тхань Шон назвал США стратегическим партнером на следующий день после визита президента России Владимира Путина.

Вьетнам после визита Путина назвал США стратегическим партнером

Российский лидер вылетел из аэропорта Ханоя вечером 20 июня, завершив двухдневный государственный визит.