Захарова прокомментировала удар ВСУ по Севастополю

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала удар ВСУ по Севастополю дальнобойными ракетами американского производства ATACMS ритуальным преступлением. Ее слова приводит РИА Новости.

Захарова подчеркнула, что день Святой Троицы для удара был выбран "неслучайно".

До этого в Минобороны РФ сообщили, что украинские войска нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Согласно сообщению ведомства, около 12:15 по мск украинские войска атаковали гражданскую инфраструктуру Севастополя. Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре американские ракеты ATACMS.

Назван тип оружия, которым ВСУ атаковали Севастополь

Еще одна ракета из-за воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета и взорвалась в воздухе над территорией города. В результате падения осколков кассетных суббоеприпасов пострадали более 20 мирных жителей, в том числе дети.