Российские военнослужащие на фронте выполняют задачи, от которых зависит будущее страны. Однако все запланированное будет исполнено, выразил уверенность президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле.

"От вооруженных сил сегодня очень многое зависит - имею в виду будущее нашей страны, - отметил Путин, фрагмент видеозаписи приводит в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин. - Может быть, ключевые вещи решаются сейчас вами и вашими товарищами на фронте". "Уверен, у меня нет никаких сомнений, что все, что мы запланировали - все будет исполнено", - подчеркнул глава государства.



Во встрече с выпускниками вузов Минобороны и силовых ведомств, которая прошла в Георгиевском зале Кремля, принимали участие более 600 лучших учащихся этих заведений. Президент России обратился к собравшимся с речью о важности офицерской службы и о ситуации в мире, с которой сталкивается страна.