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Путин заявил, что от армии зависит будущее России

Российские военнослужащие на фронте выполняют задачи, от которых зависит будущее страны. Однако все запланированное будет исполнено, выразил уверенность президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле.

"От вооруженных сил сегодня очень многое зависит - имею в виду будущее нашей страны, - отметил Путин, фрагмент видеозаписи приводит в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин. - Может быть, ключевые вещи решаются сейчас вами и вашими товарищами на фронте". "Уверен, у меня нет никаких сомнений, что все, что мы запланировали - все будет исполнено", - подчеркнул глава государства.

Во встрече с выпускниками вузов Минобороны и силовых ведомств, которая прошла в Георгиевском зале Кремля, принимали участие более 600 лучших учащихся этих заведений. Президент России обратился к собравшимся с речью о важности офицерской службы и о ситуации в мире, с которой сталкивается страна.

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