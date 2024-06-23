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Путин рассказал, что ему помогает отдыхать в условиях плотного графика

На прошлой неделе президент Владимир Путин встретился с выпускниками вузов Министерства обороны и силовых ведомств. В Георгиевском зале Кремля собрали более 600 лучших студентов.

В беседе после торжественной церемонии у главы государства поинтересовались, как ему удается отдыхать в условиях плотного рабочего графика. Кадры разговора опубликовал в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

"Вот я с вами встречаюсь. С такими ребятами, девушками увидеться, поговорить - это и есть отдых", - сказал Владимир Путин.

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Павел Зарубин
Владимир Путин