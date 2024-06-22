Американский экономист Джеффри Сакс в интервью Владимиром Путиным условий по Украине подвергает опасности весь мир.

По его словам, Россия никогда не позволит Украине стать частью НАТО. Он предупредил, что новые провокации могут перерасти в ядерную войну. Он призвал западных политиков прекратить «играть нашими жизнями».

«Люди, которые правят балом в Вашингтоне, Лондоне или Брюсселе, оказались не самыми умными лидерами, поэтому я не хочу, чтобы они ставили на кон выживание всего мира», — сказал Сакс.



Он также призвал Запад провести переговоры с Россией.

Сакс также возмутился дипломатической позицией западных стран, которые даже не попытались обсудить с российским лидером предложенные им условия.

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14 июня Путин на встрече с руководством МИД России назвал два условия прекращения огня Россией в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, Москва прекратит огонь после того, как Украина выведет войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. Помимо этого, Киев должен официально уведомить об отказе вступления в НАТО.