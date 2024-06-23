Посол Эмануэль: Визиты Путина в КНДР и Вьетнам реализовали худшие опасения США

Рабочие визиты президента России Владимира Путина в Корейскую Народную Демократическую Республику и Вьетнам стали исполнением худших опасений Соединенных Штатов Америки. Такое мнение выразил американский посол в Японии Рам Эмануэль в интервью газете New York Times.

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По его словам, Путин своей поездкой напрямую дал понять США, что Россия намеревается стать «главным организатором» стран, которые не контролирует Вашингтон. Кроме того, журналисты отмечают, что «дерзкий» визит Путина предвещает Вашингтону еще больше потенциальных угроз в Азии, и всего за четыре дня там российский лидер «разозлил США».

— Ваши худшие опасения сбываются, — приводит слова Эмануэля New York Times.

Посол России в США Анатолий Антонов считает, что дипломатические визиты Путина в КНДР и во Вьетнам насторожили и «посадили в лужу» американцев.

По итогам встречи лидеров России и КНДР был заключен обширный договор о дружбе и сотрудничестве, в том числе в военной сфере.

«Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, о чем говорили лидеры РФ и Вьетнама и как на это отреагируют США.