$87.96+2.5494.26+2.81
Войти в почту

Посол США заявил, что визит Путина в Азию стал реализацией худших опасений Вашингтона

Визит президента России Владимира Путина в КНДР и Вьетнам реализовал худшие опасения американских властей. Об этом заявил посол США в Японии Рам Эмануэль в комментарии газете The New York Times.

Посол США оценил визит Путина в КНДР и Вьетнам
© globallookpress.com
"Ваши худшие опасения становятся явью", - прокомментировал американский дипломат государственный визит Путина в КНДР и Вьетнам.

Как отмечает издание, "президенту России Владимиру Путину понадобилось всего четыре дня, чтобы разозлить Вашингтон".

В Китае отреагировали на визит Путина в КНДР

Помимо этого, подчеркивает газета, визит российского лидера в Пхеньян и Ханой стал также "мощным напоминанием об исторических военных связях России" в регионе.

В мире
Политика
Владимир Путин