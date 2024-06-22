Посол США оценил визит Путина в КНДР и Вьетнам

Визит президента России Владимира Путина в КНДР и Вьетнам реализовал худшие опасения американских властей. Об этом заявил посол США в Японии Рам Эмануэль в комментарии газете The New York Times.

"Ваши худшие опасения становятся явью", - прокомментировал американский дипломат государственный визит Путина в КНДР и Вьетнам.



Как отмечает издание, "президенту России Владимиру Путину понадобилось всего четыре дня, чтобы разозлить Вашингтон".

В Китае отреагировали на визит Путина в КНДР

Помимо этого, подчеркивает газета, визит российского лидера в Пхеньян и Ханой стал также "мощным напоминанием об исторических военных связях России" в регионе.